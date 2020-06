Hofer schließt erneutes Duell mit Van der Bellen bei BP-Wahl 2022 aus

In zwei Jahren wählt Österreich einen neuen Bundespräsidenten. Sollte sich Alexander Van der Bellen der Wiederwahl stellen, will Norbert Hofer nicht kandidieren.

"Wenn Alexander Van der Bellen nochmals kandidiert, trete ich nicht an", hatte Hofer am Wochenende in einem Interview mit dem "Kurier" angekündigt. Van der Bellen selbst will sich noch nicht festlegen.