Hofer: "LKW-Maut könnte noch heuer kommen"

In einem Interview in der aktuellen Ausgabe des Nachrichtenmagazins "profil" sagt Infrastrukturminister Norbert Hofer, dass sein Ministerium "alle Möglichkeiten" für eine Maut prüfe.

“Wenn ich mir anschaue, was der Transit bei uns kostet, ist da viel Luft nach oben. Wir prüfen und suchen nach einer europarechtskonformen Lösung.” Österreich läuft Gefahr, seine Klimaziele meilenweit zu verfehlen, das würde Milliarden kosten. Hofer dazu: “Ich will den Transitverkehr einladen, mehr beizutragen, damit wir unsere Klimaziele erreichen.” Koalitionspartner ÖVP sei prinzipiell informiert, an Details werde noch gearbeitet. Aber, so Hofer: “Die Maut könnte noch heuer kommen.”