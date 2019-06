Hofer auch von FPÖ-Vorstand als designierter Obmann bestätigt

Vor gut zwei Wochen wurde Norbert Hofer vom FPÖ-Präsidium zum neuen Parteichef designiert. Nun wurde die Entscheidung auch vom Parteivorstand bestätigt.

Nachdem Ex-Verkehrsminister Norbert Hofer bereits vor gut zwei Wochen vom FPÖ-Präsidium zum neuen Parteichef designiert wurde, wurde diese Entscheidung am Dienstag vom Parteivorstand bestätigt. Das gab die FPÖ am Dienstagabend nach der Sitzung des Parteigremiums in einer Aussendung bekannt.