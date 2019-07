Höhere Ausgaben als geplant: NEOS warnen vor Lücke im Bildungsbudget

Laut den NEOS steht eine Lücke im Bildungsbudget bevor. Die Aufwendungen für den Schulbereich werden in den Jahren 2020 bis 2022 voraussichtlich höher als geplant ausfallen.

Bildungsministerium rechnet mit höheren Ausgaben als geplant

NEOS fordern mehr Transparenz

NEOS-Budgetsprecherin Karin Doppelbauer erwartet, dass sich der "finanzielle Notstand im Bildungsbereich in den nächsten Jahren massiv zuspitzen wird": "Die demographische Entwicklung Österreichs fließt nicht in die Berechnungen ein. Die Daten dazu gibt es. In Österreich steigt der Anteil der Kinder unter 10 Jahren an, es werden also aufgrund der Bevölkerungsentwicklung in den kommenden Jahren mehr Klassen und mehr Personal benötigt", so Doppelbauer zur APA. "Es kann nicht sein, dass das Ministerium nicht weiß, wie viel Geld es ausgeben muss. Wir brauchen endlich Klarheit und Transparenz darüber, wofür das Geld tatsächlich ausgegeben wird und wie viele Mittel es letztlich braucht", meinte Bildungssprecher Douglas Hoyos.