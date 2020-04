Höhepunkt der Corona-Epidemie steht Europa wohl erst bevor

Derzeit gehen Experten von einer kontinuierlichen Weiterverbreitung des Coronavirus in Europa aus. Von rückläufigen Infektionszahlen solle man sich nicht täuschen lassen, denn der Höhepunkt stehe erst bevor.

In Europa gibt es derzeit keine Anzeichen dafür, dass der Höhepunkt der Coronavirus-Pandemie bereits erreicht sein könnte. Das betonte das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC), "obwohl es aus Italien und Österreich frühe Hinweise darauf gibt, dass die Zahl der Infektionen und Todesfälle rückläufig ist", wie es am Mittwochabend in einer Aussendung hieß.

Kein Anzeichen für Erreichen des Corona-Höhepunkts in Europa

Insgesamt gab es in Europa "starke Anstiege" an Covid-19-Fällen und Todesopfern durch das Virus, betonte das ECDC. Das europäische Monitoringsystem zur Erfassung von Todesfällen verschiedenster Ursachen zeige in den vergangenen Wochen in Belgien, Frankreich, Italien, Malta, Spanien, der Schweiz und in Großbritannien eine Sterblichkeit über der zu erwartenden Rate - hauptsächlich in der Altersgruppe ab 65 Jahren.