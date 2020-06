Hochwasser-Surfer auf der Ybbs: Feuerwehr kritisiert gefährliches Treiben

Ein Mann mit Surfboard, der sich auf die reißenden Fluten der Ybbs begab, hat sich auf Facebook die scharfe Kritik der Bezirksfeuerwehr zugezogen. Ein Video zeigt sein verantwortungsloses Vorgehen.

Lebensgefahr für Hochwasser-Surfer und die Einsatzkräfte

Via Facebook zeigten die Helfer ein Video, auf dem ein Mann mit einem Surfboard auf der reißenden Ybbs in Amstetten zu sehen ist. "Viele Einsatzkräfte fragen sich ob es notwendig ist, bei Hochwasser sein eigenes Leben und das der Einsatzkräfte zu riskieren", schrieben sie dazu.

Feuerwehr kennt unverantwortliche "Hochwassertouristen"

An dem Vorfall waren laut Feuerwehrsprecher Franz Resperger insgesamt drei junge Burschen beteiligt. Ähnliche Vorfälle seien den Einsatzkräften nicht unbekannt: So gebe es beispielsweise in der Wachau immer wieder "Hochwassertouristen", die auf den etwa 15 Zentimeter breiten mobilen Schutzbauten balancierten. Dies sei unverantwortlich gegenüber den Helfern, die sich bei der etwaigen Rettung zusätzlich in große Gefahr begeben müssten, mahnte Resperger.