Hochwasser-Situation in Wien entspannt sich

Die Wiener Berufsfeuerwehr war am Wochenende mit 1.537 Einsätzen quasi im Dauereinsatz. Am Montagvormittag entspannte sich die Lage jedoch, auch die Störungen bei der Stromversorgung konnten mittlerweile behoben werden.

Hochwasser-Einsätze in ganz Wien

Die Einsatz-Orte der Feuerwehr seien über ganz Wien verteilt gewesen, "zum größten Teil ganz klassische Auspump-Arbeiten", zog Feiler Bilanz. Die Lage hätte sich mittlerweile entspannt, im Zusammenhang mit den starken Regenfällen käme es in Wien aktuell zu keinen Vorfällen mehr. Zuvor hatte es am Sonntagabend noch einen größeren Einsatz im Hochhaus ORBI-Tower in Wien-Erdberg gegeben. Ein Wassereinbruch in die Kellerbereiche hatte Auspumparbeiten nötig gemacht und einen Stromausfall nach sich gezogen, der am Montag in den Morgenstunden behoben wurde.