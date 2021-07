Hochwasser-Schäden: "Rasche Hilfe auf dem Weg"

Nach dem Hochwasser und heftigen Schäden in Teilen Österreichs ist laut Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) "rasche Hilfe auf dem Weg".

"Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um den Betroffenen vor Ort zu helfen. Die Bundesregierung hat die dafür notwendigen Mittel aus dem Katastrophenfonds des Finanzministeriums bereits zugesagt. An finanziellen Mitteln wird es daher sicher nicht scheitern", so Blümel in einer Aussendung.