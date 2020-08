Hochwasser nach starkem Regen: Badeverbot für Neue Donau

Nach den starken Regenfällen in den vergangenen Tagen führt die Donau derzeit Hochwasser. Entlang der Neuen Donau in Wien wurde deswegen ein Badeverbot verhängt.

Die Mitarbeiter des Hochwasserschutzes der Stadt Wien, Fachabteilung Wiener Gewässer, sind derzeit im Hochwassereinsatz, die Hochwasserzentrale im Einlaufbauwerk in Langenzersdorf sowie die beiden weiteren Wehre 1 und 2 an der Neuen Donau wurden besetzt.

Rote und gelbe Fahnen bei neuer Donau gehisst: Badeverbot

Donauhochwasser in Wien: Aktuelle Situation

Alle Wehrfelder am Einlaufbauwerk sowie an den Wehren 1 und 2 wurden geöffnet, damit Wasser aus der Donau in die Neue Donau fließen kann. Ab einem Wasserstand von 5,30 Metern, gemessen in Korneuburg, fließt Donauwasser über die Wehrfelder des Einlaufbauwerks in die Neue Donau.