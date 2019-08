Hochsaison für Ragweed: Kraut lässt Allergiker leiden

Derzeit leiden besonders Allergiker unter den Pollen der Ragweed-Pflanzen. Diese befinden sich sowohl am Straßenrand, auf Feldwegen als auch in der Wiener Innenstadt, da die Pollen durch den Wind verweht werden.

Ragweed blüht unscheinbar am Straßenrand und doch stellt es Allergiker vor große Herausforderungen. Das Kraut ist eines der aggressivsten Allergene für Pollenallergiker.

Ragweed kann auch zu Lungenbeschwerden führen

Wer darauf reagiert, sollte Felder und Wege, an denen die Pflanze wächst meiden. Durch den Wind allerdings werden diese verbreitet und so haben es auch Allergiker in Wien schwer.