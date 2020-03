Hoch HELGE bringt viel Sonnenschein am Wochenende

Am Wochenende wird viel Sonnenschein erwartet. Auch der Start in die neue Woche soll sonnig und warm verlaufen.

In Österreich wurden bereits am Donnerstag erste Temperaturrekorde für die erste Märzhälfte aufgestellt. Am Wochenende wird das Hoch HELGE über Mitteleuropa ziehen und viel Sonnenschein mit sich bringen.

Samstag bringt noch Regen und Wolken

Am Samstag wird sich das Wetter besonders in den Alpen und im Süden noch unbeständig gestalten - erwartet werden viele Wolken, etwas Regen und Schnee oberhalb von 1.000 Metern. Im Tagesverlauf wird sich jedoch das Hoch HELGE bemerkbar machen.

Sonntag mit Sonnenschein im ganzen Land

Die kommende Woche beginnt im ganzen Land strahlend sonnig und auch die Temperaturen steigen an. Am Montag werden Höchstwerte bei 9 bis 18 Grad erwartet. Am Dienstag und Mittwoch wird vor allem im Süden und Westen die 20-Grad-Marke in Reichweite gelangen. In den Nächten kühlt es jedoch noch spürbar ab. Auch im Flachland muss man bis einschließlich Dienstag oft mit Morgenfrost rechnen.