Hitzewelle wurde von schweren Unwettern beendet

Während Vorarlberg und Tirol in der Nacht auf Freitag von Gewittern heimgesucht worden sind, haben in Niederösterreich und Wien laut ZAMG vor allem Windspitzen Schäden verursacht.

Große Temperaturunterschiede im Westen und Osten des Landes

Trockenheit zunehmendes Problem für Wälder und Landwirtschaft

Allgemein sei in Österreich im Jahresvergleich keine Abnahme beim Niederschlag zu verzeichnen, meinte der Klimaexperte. "Das Problem ist aber, dass die Temperaturen steigen und so die Verdunstung wesentlich größer geworden ist. Die Trockenheit am Boden ist dann natürlich größer." Die aktuelle Situation würde noch etwas andauern, nächste Woche sollten die Temperaturen dann aber in ganz Österreich wieder sinken.