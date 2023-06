Hitzetelefon unter neuer Nummer erreichbar

Zu Beginn der ersten Hitzewelle in diesem Jahr hat das Gesundheitsministerium den Betrieb seines Hitzetelefons wieder aufgenommen, dieses Jahr jedoch unter einer neuen Telefonnummer.

Bis zu 35 Grad möglich: Hitzetelefon wieder im Einsatz

Gesundheitsministerium gibt Tipps zum Verhalten bei extremer Hitze

Mit einfachen Präventionsmaßnahmen lässt sich das gesundheitliche Risiko durch Hitzewellen deutlich mindern. Dazu gehört etwa, sich an heißen Tagen nur kurz im Freien aufzuhalten und ausreichend zu trinken. Ausgiebiges Lüften in der Früh, am Abend und in der Nacht und das Abdunkeln der Räume untertags schaffen möglichst erträgliche Temperaturen.