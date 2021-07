Hitze trieb Stromverbrauch im Juni in die Höhe

Die große Hitze im Juni hat den Stromverbrauch in Österreich ordentlich steigen lassen. Die Stromlast lag laut Netzbetreiber APG Ende des Monats um vier Prozent über dem durchschnittlichen Wert der Jahre 2017 bis 2019.

Hitze ließ im Juni Stromverbrauch stark steigen

"Wenn es sehr heiß ist, werden vermehrt Klimaanlagen eingeschalten, ähnlich wie beim Heizbedarf in den kalten Monaten, sorgt das in den Sommermonaten für einen Anstieg des Stromverbrauchs", so APG-Vorstand Gerhard Christiner. Zusätzlich sei es zu weiteren bzw. längeren Öffnungen in der Gastronomie gekommen, was ebenfalls zum Anstieg des Stromverbrauchs beiträgt, so die Verbund-Tochter in der heutigen Pressemitteilung.