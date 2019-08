Hitze setzt Fahrzeugen zu: Über 60.000 Einsätze im Juli

Der heiße Sommer macht nicht nur Menschen zu schaffen, sondern auch den Fahrzeugen. Im Juli kam es zu zahlreichen Einsätzen unter anderem wegen Problemen mit Batterien und Kühlsystemen.

2019: Bereit drei Monate mit über 60.000 Einsätzen

Österreichweite Einsätze: Das sind die häufigsten Gründe



Die Haupteinsatzgründe sind defekte Batterien (27 Prozent), Probleme mit Motor und Motormanagement (23 Prozent) sowie Starter und Generator (8 Prozent). "Die hohen Einsatzzahlen resultieren einerseits aus dem vermehrten Urlaubsverkehr, anderseits aus den höheren Temperaturen, die den Fahrzeugen zusetzen. Das zeigen auch andere Zahlen. So hatten wir beispielsweise fast doppelt so viele Anfragen wegen defekter Kühlsysteme als in kühleren Monaten sowie vermehrt Einsätze wegen Falschbetankungen. Gerade so etwas passiert, wenn man unkonzentriert ist", so Samek. Im Juli 2019 wurden die ÖAMTC-Pannenfahrer zu 1.960 Einsätzen wegen defekter Kühlsysteme gerufen. Das waren vier Prozent aller Einsätze. Im Juni waren es 2.793, im Jänner nur 1.200.