Hitze pausiert am Wochenende, dafür wird es gewittrig

Die sommerlichen Temperaturen bleiben uns am Wochenende erhalten, jedoch steigt die Schauer- und Gewitterneigung laut Prognose erheblich an.

Die Temperaturen sinken in den kommenden Tagen leicht und bieten in Kombination mit Regen zumindest etwas Erholung für Hitzegeplagte.

Freitag verläut wechselhaft mit Regenschauern und Gewitter

Am Freitag bilden sich am Vormittag über den Alpengipfeln sowie auch weiter im Süden und Südosten bereits erste Schauer und auch Gewitter. Laut Prognose der Geosphere Austria (ehemals ZAMG) startet der Tag im Norden und Osten hingegen zunächst noch sonnig. Im Verlauf steigt jedoch auch hier die Schauer- und Gewitterneigung deutlich an.