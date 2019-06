Hitze: Innsbruck stellt neuen Tiroler Juni-Rekord auf

Am Dienstagnachmittag wurden in Innsbruck 36,7 Grad gemessen - damit wurde der Hitzerekord gebrochen.

In Innsbruck ist am späten Dienstagnachmittag ein neuer Juni-Hitzerekordwert für Tirol gemessen worden: Die Station bei der Universität wies brennend heiße 36,7 Grad auf, erklärte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) gegenüber der APA. Der Rekord dürfte aber nicht lange halten, bereits am Mittwoch soll er laut Experten der Vergangenheit angehören.