Hitze am Sonntag: Höchstwerte am frühen Nachmittag noch nicht erreicht

Noch ist die Hitze in Österreich nicht zu Ende. Am Sonntagnachmittag wurden die Höchstwerte noch nicht erreicht.

Die Hitze ist in Österreich noch nicht zu Ende. "Die Höchstwerte des Tages haben wir noch nicht erreicht", hieß es Sonntag am frühen bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Wien. In Weyer in Oberösterreich wurden beispielsweise aber schon 35,6 Grad Celsius gemessen. Gewitter werden vor allem in der Nacht auf Dienstag einsetzen.

33,1 Grad in der Wiener Innenstadt und auf der Hohen Warte

Ähnlich heiß war es in St. Wolfgang in Salzburg mit 35,2 Grad. In Windischgarsten (OÖ) waren es 34,7 Grad, ebenso an einer Messstelle in Salzburg. In Innsbruck wurden 34 Grad Celsius gemessen. "Grundsätzlich sind diese Werte in Österreich quer verteilt entlang der Alpennordseite. In Wien hatte es auf der Hohen Warte und in der Inneren Stadt jeweils 33,1 Grad. Insgesamt könne man Sonntag am späteren Nachmittag mit Werten um die 36 Grad rechnen, eventuell sogar noch mehr.