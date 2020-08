Hitlergruß-Video: Diversion für Protagonisten, 15 Monate bedingt für Filmer

Wegen eines 2014 auf Video aufgenommenen Hitlergrußes sind zwei Männer am Montag in St. Pölten vor Geschworenen gestanden.

Beide Beschuldigten waren zum Tatzeitpunkt junge Erwachsene

Das Video war 2014 in einem Lokal in Loosdorf (Bezirk Melk) entstanden und wurde im November 2019 dem Wochenmagazin "Falter" zugespielt. Darauf zu sehen ist der 25-Jährige auf einer Treppe stehend, während sein Freund das Handy auf ihn hält und zu verstehen gibt: "Sag irgendwas." Der Mann bringt sich in Position, streckt den Arm empor und sagt "Hitla". Der Filmende im Hintergrund äußert sich folgendermaßen: "Ja, genau, so passt das. Unser Chef ....". Dann bricht der Mitschnitt ab. Der Erstangeklagte, bis zum Bekanntwerden des Videos kurzzeitig Obmann einer FPÖ-Ortsgruppe im Bezirk Melk, wurde am 13. November 2019 aus der Freiheitlichen Partei ausgeschlossen.