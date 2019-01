Hitler-Bild in Wohnung: 21-Jähriger aus NÖ freigesprochen

Ein 21-Jähriger aus Niederösterreich soll ein Hitler-Bild in seiner Wohnung aufgestellt haben. Daraufhin war der junge Mann wegen des Verstoßes gegen das Verbotsgesetz vor Gericht gestanden. Der Mann wurde freigesprochen.

Der Mann wurde freigesprochen, die Abstimmung der Geschworenen fiel einstimmig aus. Die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab, das Urteil ist daher nicht rechtskräftig. Das etwa 20 mal 15 Zentimeter große Hitler-Bild war laut Anklage in der Wohngemeinschaft im Bezirk St. Pölten-Land, in der der Beschuldigte lebt, ab Mitte August 2018 für etwa einen Monat gut sichtbar. Zehn bis 20 Personen sollen das Foto gesehen haben. Die Aufnahme, die der Beschuldigte selbst ausgedruckt hatte, war mit dem Text “Onkel Adi aus Purkersdorf” versehen.

“Das ist jetzt nichts, was lustig, schön, dekorativ oder sonstwas wäre. Das kann man ja wegschmeißen auch, warum findet es nicht den Weg in den Mistkübel?”, fragte der vorsitzende Richter. “Das ist eine gute Frage”, entgegnete der Angeklagte. “Sie haben halt leider keine gute Antwort drauf”, konterte der Richter. “Es war einfach nur ein blöder Scherz”, hielt der Beschuldigte später fest. “Und was ist der Konnex zu Purkersdorf”, wollte der Richter wissen. “Purkersdorf weil ich jeden Tag in die Arbeit über Purkersdorf nach Wien gefahren bin”, sagte der 21-Jährige. Den Schriftzug habe aber sein Mitbewohner auf das Bild geschrieben.