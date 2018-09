Hindernislauf "x cross lake": Gatsch-Spaß am Neusiedler See

Die x-cross-Challenge lockt Sportjunkies von 15. bis 16. September 2018 zum x cross lake und X Triathlon an den Neusiedlersee. In Podersdorf fällt dann der Startschuss für den 5 oder 10 Kilometer langen Hindernislauf.

Das lustige zweitägige Sporthighlight geht mit dem x cross lake und dem X Triathlon in die nächste Runde. Im Rahmen des x-cross-Wochenendes am Strandbadgelände in Podersdorf werden auch heuer wieder Abenteuerlustige zur Einstimmung am Samstag, dem 15. September 2018, 15 herausfordernde Hindernisse beim dritten x cross lake bestreiten.

Die Hindernisse verteilen sich auf einer wahlweise fünf oder zehn Kilometer langen Strecke, die sogar durch den Neusiedlersee führt. Auch die Jüngeren zwischen acht und 14 Jahren kommen nicht zu kurz und dürfen sich auf einer Strecke von ein bis drei Kilometern bei der x-cross-kids-und-juniors-Challenge so richtig schmutzig machen. Mit der Kategorie „x cross lake Business“ gibt es nun auch am Neusiedlersee erstmals die Möglichkeit, sich im Firmenteam zu behaupten. Am Sonntag geht es dann mit der weltweit einzigen Hindernis-Triathlon-Challenge, dem X Triathlon, weiter.

Alle Fakten zum x-cross-Wochenende

Die Startnummern für den x cross lake sowie den X Triathlon werden bereits am Freitag, dem 14. September, von 16.00 bis 19.00 Uhr, und am Samstag, dem 15. September 2018, zwischen 9.00 und 11.30 Uhr, im Festzelt am Nordstrand ausgegeben. Nachnennungen für den Triathlon sind am Sonntag, dem 16. September 2018, von 9.00 bis 11.30 Uhr. noch möglich. Die Siegerehrungen finden jeweils am Veranstaltungstag statt: am Samstag um 15.30 Uhr und am Sonntag um 13.00 Uhr. Sportlich gefeiert wird am Samstag, um 17.00 Uhr, im Festzelt beim After-Run-Get-together mit dem Kultduo “2:tages:bart”.