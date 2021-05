Hilfswerk und IHS drängen auf Pflegereform

Die Hilfsorganisation "Hilfswerk" und das IHS drängten am Dienstag auf eine rasche Umsetzung der geplanten Pflegereformt.

Es brauche die Reform, und zwar genau jetzt in der Corona-Krise, erklärte Hilfswerk-Präsident Othmar Karas (ÖVP) auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Institut für Höhere Studien (IHS). "Wir müssen uns die Pflegereform leisten: zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit, aber auch als Motor des Aufbaus", so Karas.

Drängen auf rasche Pflegereform

IHS-Expertin Monika Riedel rechnete vor, dass jedem Euro Investition in die Pflege ein Vielfaches an Wertschöpfung gegenüberstehe. Denn die Mittel würden überwiegend in Personalkosten und damit in Gehälter fließen, die hauptsächlich für Konsum verwendet würden. "Das führt zu einer massiven Unterstützung der Wirtschaft, insbesondere der regionalen Wirtschaft."

Alleine die 459 Mio. Euro, welche die Länder 2019 für mobile Dienste wie Hauskrankenpflege und Heimhilfe eingesetzt haben, hätten rund 1,14 Mrd. Euro an Wertschöpfung generiert, so die IHS-Berechnungen. Darüber hinaus würden Ausgaben im Pflegesektor zu einem Rückfluss überdurchschnittlich hoher Steuer- und Sozialversicherungsabgaben führen: Für 2019 geht das IHS von rund 225 Mio. Euro "direktem" Rückfluss aus, der vor allem an die Sozialversicherung erging. "Wir können davon ausgehen, dass ein Euro Investition in die Pflege 1,7 Euro an volkswirtschaftlicher Wertschöpfung sowie 0,7 Euro an Steuern und Sozialversicherung einbringt", sagte Riedel.