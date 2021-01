Hilfswerk NÖ sucht Verstärkung: Jetzt bewerben

Das Hilfswerk Niederösterreich will mit einer groß angelegten Rekrutierungskampagne auf die Vorteile des Pflegeberufs aufmerksam machen und mehr Menschen für die Arbeit in der mobilen Pflege begeistern.

Das Hilfswerk Niederösterreich, landesweit der größte Anbieter von Pflege und Betreuung im eigenen Zuhause, sucht dringend Verstärkung. "Wir haben derzeit in ganz Niederösterreich fast 200 offene Stellen, in einem stabilen und absolut zukunftssicheren Arbeitsumfeld", so Hilfswerk NÖ-Präsidentin Michaela Hinterholzer. "Um den steigenden Pflegebedarf mittel- und langfristig deckenzu können brauchen wir mehr Personal. Bis 2050 sogar dreieinhalb Mal so viel."

Personal gesucht: Hilfswerk startet Recruiting-Kampagne

In den Mittelpunkt werden vor allem die Vorteile der Arbeit in der mobilen Pflege und Betreuung gestellt: Die flexiblen Arbeitszeiten und Arbeitszeitmodelle, die umfangreichen Weiterbildungsmöglichkeiten und die Chance auf einen Job direkt in de eigenen Region. "Wir richten uns an eine sehr breite Zielgruppe", ergänzt Hilfswerk-Geschäftsführer Christoph Gleirscher. "An Quer- und Wiedereinsteiger, Menschen in der Pflege, die an einen Umstieg in den mobilen Bereich denken und auch junge Menschen mit entsprechender Ausbildung."