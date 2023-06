Hilfsgelder von Österreich für Ukraine aufgestockt

Seine finanziellen Hilfsleistungen für die Ukraine hat Österreich weiter aufgestockt.

Die Regierung stelle weitere 18 Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds (AKF) des Außenministeriums zur Verfügung, erklärten Außenminister Alexander Schallenberg und Vizekanzler Werner Kogler am Dienstag. Damit übersteige die bilaterale finanzielle Unterstützung die Marke von 150 Millionen Euro. Am Mittwoch wird Schallenberg auch an einer Wiederaufbau-Konferenz in London teilnehmen.

Hilfsgelder für Ukraine weiter aufgestockt

Je 6 Millionen Euro gehen dem Außenministerium zufolge an das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) und an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK). Weitere 4 Millionen Euro werden dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) sowie 2 Millionen Euro dem Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) zur Verfügung gestellt. Damit sollten die Menschen in der Ukraine und in Moldau unterstützt werden. Der Nachbarstaat Moldau beherbergt gemessen an seiner Bevölkerungszahl die höchste Anzahl Vertriebener aus der Ukraine.