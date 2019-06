"Hilfeschrei" der Fiaker: Großdemo mit 150 Pferden in Wien geplant

Am 11. Juni wollen sich die Wiener Fiaker beim Rathaus versammeln und zur ganztätigen Protestaktion aufrufen. Im Fokus der Demo stehen der Wegfall von Standplätzen sowie eine Pflicht zu Gummihufbeschlägen.

Kritisiert wird unter anderem der mögliche Wegfall von Standplätzen am Michaelerplatz sowie die drohende Verpflichtung zu Gummihufbeschlägen. Bis zu 150 Pferde könnten an der Aktion beteiligt sein, wie die Sprecherin der Fiakerbetriebe in der Wirtschaftskammer, Ursula Chytracek, Christian Gerzabek von der Initiative “Pro Fiakerkultur” und die Tierärztin Isabella Copar heute im Rahmen einer Pressekonferenz in einem Simmeringer Fiakerunternehmen betonten.