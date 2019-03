Hilfe bei akuter Gewalt: fem:HELP-App wird eingestellt

Das Ende der fem:HELP-App, die Frauen Hilfe bei akuter Gewalt bot, sorgt für scharfe Kritik bei der SPÖ: Die Regierung spare bei praktikablem Gewaltschutz.

Aus dem SPÖ-Parlamentsklub kommt Kritik an der Einstellung der fem:HELP-App. Das von der damalige Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek ins Leben gerufenen Service “wird seitens des Ministeriums leider nicht mehr betreut. Die Idee war, Frauen Hilfe bei akuter Gewalt zu geben”, hieß es am Freitag in einer Aussendung. Die App habe bis dato auch eine Gehörlosenfunktion gehabt.