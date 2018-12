Highlight für Kaffeeliebhaber: Das Vienna Coffee Festival in der Ottakringer Brauerei

Im Jänner findet ein ganz besonderes Highlight für Kaffeeliebhaber in Wien statt. Die internationale Kaffee-Szene trifft sich in der Ottakringer Brauerei zum alljährlichen Vienna Coffee Festival.

Am 11. Jänner ist es soweit. Das Vienna Coffee Festival findet in der Ottakringer Brauerei in Wien statt. Auch dieses Mal wird wieder die Grazer Spezialitätenrösterei mit von der Partie sein und den Besuchern die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten des J. Hornig-Kaffees zeigen.

Bereits zum 5. Mal findet das Vienna Coffee Festival mit einem umfangreichen Programm statt. Von der Bohne bis zum Genuss in der Tasse wird dort alles geboten, was das Herz der Kaffee- und Koffeinliebhaber höherschlagen lässt. In einer einzigartigen Atmosphäre haben Besucher drei Tage lang die Chance, die neuesten Innovationen aus der Welt des Kaffees zu verkosten. Österreichs beste Kaffeekenner, Baristas und Impulsgeber wie J. Hornig zeigen dort, welche vielfältigen Geschmackserlebnisse man aus den kleinen Bohnen herausholen kann.

Kaffeetrends und Kreationen in der Ottakringer Brauerei „Das Festival ist ‚the place to be‘ wenn es darum geht, die vielfältigen Kaffeetrends und -Innovationen der nationalen und internationalen Hersteller und Händler zu entdecken. Ungewöhnliche Kaffeekreationen sind in letzter Zeit sehr gefragt, daher sind auch wir wieder mit dabei und wollen den Besuchern zu zeigen, dass Kaffee mehr als ein bloßer Wachmacher am Morgen ist“, erklärt Geschäftsführer Johannes Hornig.

Hornig stellt auch die neuesten Kreationen wie das Nitro Cold Brew oder den Cold Brew Cocktail vor. Aber auch der klassische Kaffee wird vor Ort präsent sein. Wer es noch persönlicher mag, kann auf Wunsch das Lieblingsgetränk mit einem Latte Art-Kunstdruck bestellen, denn die Kaffeeexperten werden ihre Barista-Fähigkeiten präsentieren.

Alle Infos rund um das Vienna Coffee Festival 2019 Datum: 11. – 13. Jänner 2018

Adresse: Ottakringer Brauerei, Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

Uhrzeit: Fr 14 – 20 Uhr/Sa 10 -20 Uhr / So 10 – 18 Uhr

Tickets: oeticket.com