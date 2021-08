Das Champa konnte in Wien den Titel "Bestes Streetfood-Lokal" erobern.

Hier gibt es das beste Streetfood in Wien

Falstaff kürte das beste Streetfood Österreichs und auch in Wien sind einige Lokale ganz vorne mit dabei. Doch damit nicht genug: In der kulinarisch vielfältigen Bundeshauptstadt wurde das beste Streetfood nochmal in zehn Kategorien unterteilt.

Der erste "Falstaff Streetfood Guide 2021" ist der Wegweiser in die bunte Welt des unkomplizierten Essens internationaler Küchen – egal ob Burger-Laden, Falafel-Stand, Leberkäse-Laden, Poke-Bowls, Crepes-Experten oder asiatische Suppenküchen. Die Lieblings-Streetfood-Lokale der Österreicher wurden via Online-Voting aus 20.000 Stimmen der Falstaff-Community ermittelt. Die Gesamtwertung setzt sich aus Falstaff-Punkten und Essenspunkten zusammen.

Das beste Streetfood in Wien

1. Champa, 1230 Wien – 96 Falstaff-Punkte, 58 Essenspunkte

2. Joseph Genuss Bistro, 1010 Wien – 95 Falstaff-Punkte, 58 Essenspunkte

Essenspunkte

2. Ströck Feierabend, 1030 Wien – 95 Falstaff-Punkte, 58 Essenspunkte

Essenspunkte

2. Cibaria Italiana, 1020 Wien – 95 Falstaff-Punkte, 58 Essenspunkte

Essenspunkte

2. XO Grill, 1060 Wien – 95 Falstaff-Punkte, 58 Essenspunkte

2. Reserva Ibérica by PACO, 1010 Wien – 95 Falstaff-Punkte, 58 Essenspunkte

58 Essenspunkte

2. Maiz, 1050 Wien – 95 Falstaff-Punkte, 58 Essenspunkte

2. SUPPITO, 1060 Wien – 95 Falstaff-Punkte, 58 Essenspunkte

2. Berliner Döner, 1070 Wien – 95 Falstaff-Punkte, 58 Essenspunkte

Essenspunkte

3. Zum Schwarzen Kameel, 1010 Wien - 95 Falstaff-Punkte, 57 Essenspunkte

Essenspunkte

Die Kategoriesieger in Wien

Neben den zehn Siegern in den Bundesländern wurden in Wien auch Sieger in den Kategorien „International“, „Tacos und Tapas“, „Asia“, „Bowls und Salads“, „Brote und Sandwiches“, „Burger“, „Hausmannskost“, „Indisch“, „Italienisch“, „Japan und Sushi“, „Levantinisch“, „Orientalisch“, „Suppen“, „Thai und Vietnam“, „Türkisch und Kebap“ sowie „Vegan und Vegetarisch“ gekürt.

International

NATA Lisboa, 1030 Wien – 94 Falstaff-Punkte, 57 Essenspunkte

Tacos und Tapas

Reserva Ibérica by PACO, 1010 Wien – 95 Falstaff-Punkte, 58 Essenspunkte

Maiz, 1050 Wien – 95 Falstaff-Punkte, 58 Essenspunkte

Asia

Champa, 1230 Wien – 96 Falstaff-Punkte, 58 Essenspunkte

Bowls und Salads

HONU Tiki Bowls, 1010 Wien – 94 Falstaff-Punkte, 57 Essenspunkte

Brote und Sandwiches

Joseph Genuss Bistro, 1010 Wien – 95 Falstaff-Punkte, 58 Essenspunkte

Ströck Feierabend, 1030 Wien – 95 Falstaff-Punkte, 58 Essenspunkt

Burger

XO Grill, 1060 Wien – 95 Falstaff-Punkte, 58 Essenspunkte

Hausmannskost

Schachtelwirt, 1010 Wien – 94 Falstaff-Punkte, 57 Essenspunkte

Heu & Gabel, 1120 Wien – 94 Falstaff-Punkte, 57 Essenspunkte

Indisch

Karma Food, 1070 Wien – 92 Falstaff-Punkte, 56 Essenspunkte

Italienisch

Cibaria Italiana, 1020 Wien – 95 Falstaff-Punkte, 58 Essenspunkte

Japan und Sushi

Unkai Sushi, 1010 Wien – 94 Falstaff-Punkte, 58 Essenspunkte

O.M.K. Deli, 1020 Wien – 94 Falstaff-Punkte, 58 Essenspunkte

Levantinisch

Miznon, 1010 Wien – 94 Falstaff-Punkte, 57 Essenspunkte

Orientalisch

Oriental Sandwich Bar, 1010 Wien – 93 Falstaff-Punkte, 57 Essenspunkte

Suppen

SUPPITO, 1060 Wien – 95 Falstaff-Punkte, 58 Essenspunkte

Thai und Vietnam

Meng’s Thai Imbiss, 1230 Wien – 94 Falstaff-Punkte, 57 Essenspunkte

Türkisch und Kebap

Berliner Döner, 1070 Wien – 95 Falstaff-Punkte, 58 Essenspunkte

Vegan und Vegetarisch

The Lala, 1070 Wien – 94 Falstaff-Punkte, 56 Essenspunkte