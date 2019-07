Heute ÖFB-Cup LIVE: SV Allerheiligen gegen Rapid Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Heute Nachmittag treffen in der 1. Runde des ÖFB-Cups SV Allerheiligen und Rapid Wien aufeinander. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream und live im TV.

Rapid bestreitet eine von zwei Sonntag-Partien. Die in der Vorsaison im Finale gegen Salzburg unterlegenen Hütteldorfer sind beim SV Allerheiligen gefordert. Dietmar Kühbauer trauerte noch immer dem Verpassten nach. "Der Cup hat mich letztes Jahr schon getroffen, denn wir hätten Salzburg knacken können. Natürlich wollen wir im Cup wieder vorne dabei sein", sagte der Rapid-Trainer. Für Allerheiligen aus der Regionalliga Mitte war zuletzt immer in der 1. Runde Endstation. Coach Zoran Eskinja kündigte dennoch forsch an: "Die ersten 30 Minuten sind entscheidend. Können wir da mithalten, geht's rund."