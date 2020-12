Heute ÖFB-Cup LIVE: Red Bull Salzburg gegen Rapid Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Im Schlagerspiel der ÖFB-Cup-Achtelfinalmatches treffen am Mittwochabend Red Bull Salzburg und Rapid Wien aufeinander. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

Im Vorjahr war es bereits in der zweiten Cup-Runde zum Duell zwischen Rapid Wien und Red Bull Salzburg gekommen. Damals setzten sich die Gäste aus der Mozartstadt erst durch ein Tor von Takumi Minamino in der letzten Minute der Verlängerung (121.) mit 2:1 durch. "Sie werden deshalb sicher auch auf Revanche brennen und alles geben. Außerdem war Rapid in den letzten beiden Spielen nicht so erfolgreich. Das macht sie noch gefährlicher", ist Ramalho überzeugt.