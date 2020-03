Heute ÖFB-Cup LIVE: Red Bull Salzburg gegen LASK Linz: Live-Stream & TV-Übertragung

Heute Abend treffen im Cup-Halbfinale Red Bull Salzburg und LASK Linz aufeinander. Kann sich der LASK einmal mehr durchsetzen? Hier sehen Sie das Match im Live-Stream und via TV-Übertragung.

Out in der Europa League, fünf Pflichtspiele sieglos und bei der Generalprobe 2:3 in Altach: Für Red Bull Salzburg stehen die Vorzeichen vor dem Cup-Halbfinal-Schlager gegen den LASK am Donnerstag in Wals-Siezenheim alles andere als gut. Die in der Liga sechs Zähler enteilten Linzer befinden sich plötzlich in der Favoritenrolle, Salzburg hofft aber noch rechtzeitig, zurück in die Spur zu finden.