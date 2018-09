Heute ÖFB-Cup LIVE: Mattersburg gegen Rapid Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Heute Abend treffen in der 2. Runde des ÖFB-Cup Mattersburg und Rapid Wien aufeinander. Wo Sie das Spiel im Live-Stream und via TV-Übertragung sehen können, lesen Sie hier.

Nach der Derby-Niederlage und der Schlappe gegen Red Bull Salzburg am vergangenen Sonntag, geht es für Rapid Wien in der 2. Runde des ÖFB-Cup um mehr als nur einen Sieg. Der Aufstieg soll her und Bundesliga-konkurrent SV Mattersburg soll da nicht zum Stolperstein werden. Rapid Wien-Trainer Goran Djuricin kann die Wogen mit einem Sieg außerdem wieder ein wenig glätten, denn die Kritik nach den Misserfolgen in der Bundesliga reißen nicht ab.