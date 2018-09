Heute ÖFB-Cup LIVE: Austria Wien gegen Sturm Graz - Live-Stream & TV-Übertragung

Heute Abend treffen in der 2. Runde des ÖFB-Cups Austria Wien und Sturm Graz aufeinander. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

Früh wie noch nie in der Geschichte des ÖFB-Cups stehen einander heute Abend die Fußball-Schwergewichte Austria Wien und Sturm Graz gegenüber. Der Rekordcupsieger empfängt den Titelverteidiger im Schlager der zweiten Runde in der Generali-Arena, in der am 1. Mai auch das Cupfinale über die Bühne geht. Die Bedeutung des Duells ist beiden Teams bewusst.