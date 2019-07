Heute ÖFB-Cup LIVE: ASKÖ Köttmanndorf - Austria Wien: Live-Stream & TV-Übertragung

Heute Nachmittag treffen in der 1. Runde des ÖFB-Cups ASKÖ Köttmannsdorf und Austria Wien aufeinander. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream.

Bereits am Freitag starten die ersten Begegnung der 1. Runde des ÖFB-Cups.

Am Wochenende steigen die übrigen Bundesligisten ins Geschehen ein. Cup-Rekordsieger Austria gastiert am heutigen Samstag in Kärnten bei Landesligist ASKÖ Köttmannsdorf. Kapitän Alexander Grünwald wusste, warum der Bewerb für seinen wie auch andere Clubs eine große Bedeutung hat. "Der Cup bietet eine Chance, dass wir nach sechs Spielen etwas Großes erreichen können", sagte der Kärntner.