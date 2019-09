Heute LIVE: WSG Tirol gegen Rapid Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Heute Nachmittag treffen der Aufsteiger WSG Tirol und Rapid Wien aufeinander. Hier können Sie das Match live im TV und via Live-Stream sehen.

"Die letzten beiden Partien waren in allen Belangen positiv für uns. Das Match bei der Austria hat uns richtig viel Kraft gegeben und auch der klare Heimsieg in der letzten Runde war für die Köpfe sehr wichtig", sagte Trainer Dietmar Kühbauer. Man fahre "natürlich nach Innsbruck, um drei Punkte zu holen". Die wären auch wichtig, will man in der Tabelle an den Europacup-Teilnehmern Salzburg, LASK und WAC dranbleiben.