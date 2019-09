Heute LIVE: Wiener Derby zwischen Austria und Rapid - Live-Stream & TV-Übertragung

Heute treffen im ersten Wiener Derby der Saison Austria und Rapid aufeinander. Hier können Sie das Match im Live-Stream und live im TV sehen.

Nach dem durchwachsenen Saisonstart hat Rapid am Sonntag im 329. Wiener Fußball-Derby gegen die Austria die Gelegenheit zur Rehabilitierung. Ein Sieg am Verteilerkreis würde die Tabellensituation der mit sieben Zählern aus fünf Partien gestarteten sechstplatzierten Hütteldorfer verbessern und die bereits eingetrübte Stimmung aufhellen.

Austria Wien gegen Rapid Wien live im TV

Anpfiff zum Match ist am heutigen Sonntag um 17.00 Uhr in der Generali Arena in Wien. Das Wiener Derby zwischen Austria Wien und Rapid Wien wird allerdings nicht im Free-TV übertragen. Wer das Spiel zwischen der Austria und Rapid trotzdem live im TV mitverfolgen möchte, muss den Bezahlsender Sky einschalten. Das Spiel wird ab 16.30 Uhr auf Sky Sport Austria HD übertragen. Der ORF bietet am Sonntagabend ab 19.15 Uhr eine Zusammenfassung der Bundesliga-Runde, bei der auch die Highlights des Matches Austria Wien gegen Rapid Wien gezeigt werden.