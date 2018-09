Heute LIVE: Wiener Derby - Rapid Wien gegen Austria Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Heute geht es im 327. Wiener Derby um wichtige Punkte, denn Rapid Wien und auch Austria Wien wollen in der Tabelle Plätze gut machen. Hier sehen Sie wo Sie das Match zwischen Rapid Wien und Austria Wien im Live-Stream und im TV sehen können.

Für Austria Wien geht es am Sonntag im Schlager der siebenten Bundesliga-Runde beim Erzrivalen Rapid Wien um den ersten Auswärtssieg in der laufenden Saison. Dass in der Fremde in drei Spielen zudem kein Tor gelang, beunruhigte Coach Thomas Letsch nicht. “Wir haben auswärts nicht gewonnen. Die Heim-Bilanz von Rapid ist nicht die Beste. Unterm Strich zählt das am Sonntag nicht.”