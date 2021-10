Heute LIVE: West Ham United gegen Rapid Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Heute Abend steht das EL-Kracher-Match zwischen West Ham United und Rapid Wien in der Gruppe H auf dem Spielplan. Hier sehen Sie das EL-Match live im TV und via Live-Stream.

Rapid Wien kämpft nach dem Auftakt-0:1 gegen Genk am Donnerstag in London gegen West Ham United um die ersten Punkte in der Gruppe H. Nicht nur die Qualität des Premier-League-Siebenten spricht gegen eine Sensation der Wiener, sondern auch deren aktuelle Form.

West Ham United gegen Rapid Wien live im TV

EL: West Ham gegen Rapid im Live-Stream

Wer das Europa League-Match zwischen West Ham United und Rapid Wien im Live-Stream mitverfolgen möchte, kann dies über die Website von Servus TV tun. Auch Sky-Abonnennten können das Match via Sky X in hochauflösender From verfolgen, außerdem bietet TVNow ebenfalls einen Live-Stream zur Partie an.