Heute LIVE: Wacker Innsbruck gegen Rapid Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Voller Zuversicht und mit großem Selbstvertrauen sieht Rapid Wien dem Duell gegen Wacker Innsbruck entgegen. Müdigkeit vom Cup lässt Kühbauer nämlich nicht als Ausrede gelten. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream und live im TV.

Voller Zuversicht ist Rapid zum Auswärtsspiel der Fußball-Bundesliga am Samstag gegen Wacker Innsbruck gereist. Zwar stecken den Hütteldorfern kräfteraubende 120 Minuten vom Cup-Duell am Mittwoch beim LASK in den Knochen, doch die Strapazen ließen sich angesichts des Final-Einzugs um einiges leichter verkraften.

“Wir haben in diesem Match garantiert Selbstvertrauen getankt”, sagte Coach Dietmar Kühbauer. Dadurch könne man besser mit allfälligen Ermüdungserscheinungen umgehen. “Wenn unser Spiel schlecht sein sollte, ist sicher nicht die Doppelbelastung der Grund dafür”, betonte der Ex-Teamspieler, der wohl die eine oder andere Veränderung in der Startformation vornehmen wird.

Das Bundesliga-Duell zwischen Wacker Innsbruck und Rapid Wien wird am heutigen Sonntag nicht im Free-TV übertragen. Im Pay-TV wird das Match ab 16.00 Uhr auf Sky auf dem Sender Sky Sport 8 HD übertragen. Der Anpfiff ist um 17:00 Uhr in der Generali Arena.

Bundesliga: Wacker Innsbruck gegen Rapid Wien im Live-Stream

Wer das Bundesiga-Spiel zwischen Wacker Innsbruck und Rapid Wien im Live-Stream mitverfolgen möchte, kann online auf orf.at das Spiel problemlos live sehen. Auch Sky-Abonennten haben die Möglichkeit via Sky go bzw. Sky Ticket das Match im Live-Stream zu sehen. Zahlreiche, illegale, Seiten bieten ebenfalls einen Live-Stream zum Spiel zwischen Wacker und Rapid an. Hier müssen Nutzer allerdings mit Spam und eventuell auch nicht einwandfreien Streams rechnen, da diese Seiten keine Rechte an den TV-Übertragungen besitzen.