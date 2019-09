Heute LIVE: WAC gegen Austria Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Der Wolfsberger AC trifft heute in der Bundesliga auf die Wiener Austria. Beide Mannschaften drängen auf den Sieg, um auf ihren Erfolgskurs zurückzukommen. Hier sehen Sie das Match via Live-Stream und live im TV.

Wer das Bundesiga-Spiel zwischen WAC und Austria Wien im Live-Stream mitverfolgen möchte, kann dies heute als Sky-Abonnent via Sky Go tun bzw. ist das Match auch via Sky Ticket für Tablet, Smartphone oder PC verfügar. Zahlreiche, illegale, Seiten bieten ebenfalls einen Live-Stream zum Spiel zwischen WAC und Austria Wien an. Hier müssen Nutzer allerdings mit Spam und eventuell auch nicht einwandfreien Streams rechnen, da diese Seiten keine Rechte an den TV-Übertragungen besitzen.