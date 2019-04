Heute LIVE: WAC gegen Austria Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Heute treffen WAC und Austria Wien in der Meistergruppe der Bundesliga aufeinander. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream und live im TV.

Für eine im Rennen um die Europacup-Startplätze ins Hintertreffen gerutschte Austria sind Punkte nun schon Pflicht. In der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga haben die Wiener als einziges Team bisher nicht angeschrieben. Beim Wolfsberger AC droht am heutigen Sonntag (14.30 Uhr) der nächste Rückschlag. Gegen die Kärntner gab es für die Austria in den vergangenen drei Duellen nichts zu holen.

Das Bundesliga-Duell zwischen WAC und Austria Wien wird am heutigen Sonntag nicht im Free-TV übertragen. Im Pay-TV wird das Match ab 13.30 Uhr auf Sky auf dem Sender Sky Sport 9 HD übertragen. Der Anpfiff ist um 14:30 Uhr in der Lavanttal-Arena.

Bundesliga: WAC gegen Austria Wien im Live-Stream

Wer das Bundesiga-Spiel zwischen WAC und Austria Wien im Live-Stream mitverfolgen möchte, kann online auf orf.at das Spiel problemlos live sehen. Auch Sky-Abonennten haben die Möglichkeit via Sky go bzw. Sky Ticket das Match im Live-Stream zu sehen. Zahlreiche, illegale, Seiten bieten ebenfalls einen Live-Stream zum Spiel zwischen dem WAC und der Wiener Austria an. Hier müssen Nutzer allerdings mit Spam und eventuell auch nicht einwandfreien Streams rechnen, da diese Seiten keine Rechte an den TV-Übertragungen besitzen.