Heute LIVE: TSV Hartberg gegen SK Rapid Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Heute Abend treffen die Liga-Konkurrenten TSV Hartberg und Rapid Wien aufeinander. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream und live im TV.

Für Rapid Wien bietet sich in den beiden Fußball-Bundesliga-Spielen am Mittwoch und Sonntag gegen den TSV Hartberg die Chance, Tabellenrang zwei weiter abzusichern. Sechs Runden vor Schluss beträgt der Vorsprung der zunächst in der Oststeiermark antretenden Hütteldorfer auf den Dritten WAC, der es zweimal mit Red Bull Salzburg zu tun bekommt, sechs Punkte.