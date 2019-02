Heute LIVE: Tottenham gegen Borussia Dortmund - Live-Stream & TV-Übertragung

Heute treffen im Champions League-Achtelfinale Tottenham Hotspur und Borussia Dortmund aufeinander. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream und live im TV.

Diesmal müssen die Dortmunder in London nicht nur auf Stürmer Paco Alcacer, sondern auch auf Schlüsselspieler Marco Reus verzichten. Der Offensivstar laboriert weiter an einer Oberschenkelverletzung. Drei Pflichtspiele sind die Dortmunder sieglos, in Wembley will man wieder auf Touren kommen. Tottenham hat zuletzt wieder etwas Fahrt aufgenommen.