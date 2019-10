Heute LIVE: SV Mattersburg gegen SK Rapid Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Der SV Mattersburg empfängt heute Rapid Wien in der Bundesliga. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream und live im TV.

Rapid will seine Auswärtsserie in der Fußball-Bundesliga am heutigen Samstag in Mattersburg fortsetzen. Die Hütteldorfer haben ihre jüngsten drei Partien in der Fremde gewonnen. Der Tabellenvierte ist aber vor den Mattersburgern gewarnt, setzte es in der vergangenen Saison bei zwei Auftritten im Burgenland doch ebenso viele Niederlagen.