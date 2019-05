Heute LIVE: SV Mattersburg gegen Rapid Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Heute, Samstag, trifft Rapid Wien auf den SV Mattersburg. Dieses Treffen löst allerdings unliebsame Erinnerungen aus. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream und live im TV.

Das Auswärtsspiel am Samstag gegen den SV Mattersburg löst bei Rapid unliebsame Erinnerungen aus. Die 1:2-Niederlage im Pappelstadion im vergangenen März gab letztlich den Ausschlag dafür, dass die Hütteldorfer in der Qualifikations- und nicht in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga landeten. Nun sinnt man gegen die Burgenländer auf Revanche. “Das 1:2 hat uns wahrscheinlich einen Platz unter den ersten sechs gekostet. Das war unser einziges wirklich schlechtes Spiel im Frühjahr”, sagte Trainer Dietmar Kühbauer.

Bundesliga: SV Mattersburg gegen Rapid Wien im Live-Stream

Wer das Bundesiga-Spiel zwischen Rapid Wien und Mattersburg im Live-Stream mitverfolgen möchte, kann online auf orf.at das Spiel problemlos live sehen. Auch Sky-Abonennten haben die Möglichkeit via Sky go bzw. Sky Ticket das Match im Live-Stream zu sehen. Zahlreiche, illegale, Seiten bieten ebenfalls einen Live-Stream zum Spiel zwischen Mattersburg und Rapid Wien an. Hier müssen Nutzer allerdings mit Spam und eventuell auch nicht einwandfreien Streams rechnen, da diese Seiten keine Rechte an den TV-Übertragungen besitzen.