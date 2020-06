Heute LIVE: SV Mattersburg gegen Austria Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Am Samstag trifft Austria Wien auf den SV Mattersburg. Für die Violetten soll das Spiel wieder einmal als Krisenbewältigung dienen.

Die Reise nach Mattersburg soll der Austria wieder einmal als Krisenbewältigung dienen. Vor etwas mehr als vier Jahren schossen sich die Violetten mit einem 9:0 den Frust von der Seele, im Spätsommer des Vorjahres gewannen sie im Pappelstadion mit 5:1. Was damals der Startschuss in bessere Zeiten sein sollte, blieb als einziger Auswärtserfolg der Austria in der gesamten bisherigen Saison stehen.