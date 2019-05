Heute LIVE: Sturm Graz gegen Austria Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Es steht viel auf dem Spiel: Sturm Graz und die Austria kämpfen am Sonntag um die sichere Teilnahme an der Europa-League-Gruppenphase. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream & live im TV.

Sturm Graz und die Austria kämpfen in der Fußball-Bundesliga noch um die sichere Teilnahme an der Europa-League-Gruppenphase. Vor dem Kräftemessen des Vierten mit dem Fünften aus Wien appellierte Sturm-Coach Roman Mählich an die Fans der Grazer. “Wir sind wild entschlossen, den dritten Platz zu erreichen”, sagte Mählich am Freitag. “Tragt uns bitte bei den nächsten beiden Heimspielen nach vorne.”

Sturm hat in den vergangenen drei Partien zwei Siege eingefahren und eine Niederlage kassiert. Die Steirer sind wie die meisten Vereine in der Bundesliga eher wankelmütig unterwegs. Um im Finale alle Kräfte mobilisieren zu können, brauche es auch die volle Unterstützung des Umfelds, ist der Ex-Mittelfeldspieler überzeugt. “Nach allen meinen Erfahrungen bei Sturm ist die Begeisterung der Sturm-Familie das Entscheidende für mich”, betonte Mählich. “Wir alle wollen in den letzten Spielen den Sturm-Geist wachrufen.”

Sturm Graz gegen Austria Wien live im TV Das heutige Bundesliga-Spiel zwischen Sturm Graz und Austria Wien wird nicht im Free-TV übertragen. Alle Fußball-Fans, die das Match dennoch live im TV mitverfolgen wollen, müssen den Bezahlsender Sky einschalten. Ab 13.30 Uhr wird das Spiel live auf Sky Sport 12 HD übertragen. Der Anpfiff ist am heutigen Samstag um 16.00 Uhr in der Merkur Arena in Graz.

Bundesliga: Sturm gegen Austria im Live-Stream Wer das Bundesiga-Spiel im Live-Stream mitverfolgen möchte, kann dies als Sky-Abonnent via Sky Go tun bzw. ist das Match zwischen Sturm und Austria auch via Sky Ticket verfügar. Zahlreiche, illegale, Seiten bieten ebenfalls einen Live-Stream zum Spiel zwischen Sturm Graz und Austria Wien an. Hier müssen Nutzer allerdings mit Spam und eventuell auch nicht einwandfreien Streams rechnen, da diese Seiten keine Rechte an den TV-Übertragungen besitzen.

Für alle Fußball-Fans, die es heute nicht rechtzeitig vor den Fernseher oder Live-Stream schaffen, gibt es den VIENNA.at-Live-Ticker zum Spiel Sturm Graz gegen Austria Wien mit allen Infos und Toren.