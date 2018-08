Heute LIVE: Steaua Bukarest gegen Rapid Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Zwar geht Rapid Wien mit einer guten Ausgangsposition ins EL-Rückspiel gegen Steaua Bukarest, das Spiel verspricht allerdings immer noch Spannung. Hier sehen Sie das EL-Match im Live-Stream und live im TV.

Auf dem Papier wirkt die Ausgangsposition von Rapid Wien im Play-off-Rückspiel zur Fußball-Europa-League am heutigen Abend gegen den FC Steaua ziemlich vielversprechend. Die Hütteldorfer reisen mit einem 3:1-Vorsprung nach Bukarest, sind allerdings gewarnt: Rumäniens Rekordmeister ließ in Wien einige Topchancen aus und zeigte in der Offensive große Qualität.