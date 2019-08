Heute LIVE: St. Pölten gegen Rapid Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Heute Nachmittag treffen SKN St. Pölten und Rapid Wien in der Bundesliga aufeinander. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream und live im Tv.

St. Pölten steht mit Neo-Trainer Alexander Schmidt vor einem stimmungsvollen Heim-Auftakt gegen Rapid Wien. Wie der große Nachbar gingen auch die Niederösterreicher in der ersten Runde der Bundesliga als Verlierer vom Platz. Beide Mannschaften stehen am heutigen Sonntag bereits unter Siegzwang.

SKN St. Pölten gegen Rapid Wien live im TV

Bundesliga: St. Pölten gegen Rapid im LIVE-Stream

Wer das Bundesiga-Spiel zwischen SKN St. Pölten und Rapid Wien im Live-Stream mitverfolgen möchte, kann dies heute als Sky-Abonnent via Sky Go tun bzw. ist das Match auch via Sky Ticket für Tablet, Smartphone oder PC verfügar. Zahlreiche, illegale, Seiten bieten ebenfalls einen Live-Stream zum Spiel zwischen SKN und Rapid an. Hier müssen Nutzer allerdings mit Spam und eventuell auch nicht einwandfreien Streams rechnen, da diese Seiten keine Rechte an den TV-Übertragungen besitzen.