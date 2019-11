Heute LIVE: SSC Napoli gegen RB Salzburg - Live-Stream & TV-Übertragung

Für Red Bull Salzburg kommt es heute gegen Napoli zum Schlüsselspiel in der Champions League. Hier sehen Sie das CL-Match live im Live Stream und können es im Live Ticker verfolgen.

Red Bull Salzburg hat am Dienstag (21.00 Uhr/live DAZN) in der Fußball-Champions-League noch einmal die Chance, ins Rennen um den Achtelfinal-Einzug einzugreifen. Die Salzburger müssen dafür in Gruppe E allerdings beim favorisierten Tabellenführer SSC Napoli reüssieren. Selbst ein Remis in Italien könnte bei vier Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter zu wenig sein.

Salzburg-Trainer Jesse Marsch kündigte einen weiteren couragierten Auftritt an. "Unser Ziel ist es, ein hochintensives Spiel zu spielen", sagte der US-Amerikaner. "Wir brauchen Punkte. Unser Ziel ist es, raus aus der Gruppenphase zu gehen. Dafür brauchen wir ein Ergebnis."

Napoli gegen Salzburg als Favorit

Mit einem Heimsieg könnte Napoli bereits zwei Runden vor Schluss den Aufstieg fixieren - sofern Titelverteidiger Liverpool nicht im Parallelspiel gegen KRC Genk verliert. Sollte Salzburg am Fuße des Vesuv der große Coup nicht gelingen, wäre Genk aller Voraussicht nach der Konkurrent um Gruppenplatz drei, der zum Umstieg ins Sechzehntelfinale der Europa League berechtigt. In Belgien gastieren die Bullen am 27. November.

Bisher garantierten die Salzburger in der Königsklasse Spektakel. Nicht weniger als 20 Tore fielen in ihren drei Partien. Dem 6:2-Heimsieg zum Auftakt gegen Genk folgten starke, aber unbelohnte Auftritte in Liverpool (3:4) und zu Hause gegen Napoli (2:3). "Ich denke, wir sind bereit. Wir sind bereiter als vielleicht in den ersten drei Spielen", meinte Marsch. Verbesserungspotenzial sieht er vor allem in der Defensive. "Wir müssen besser verteidigen. Wir müssen unser Tor ein bisschen besser schützen", forderte der Salzburg-Coach. Diesbezüglich habe sein Team bereits Fortschritte. "Unsere Jungs sind bereit, hoffentlich zu Null zu spielen."

Salzburg will Schwächen von Napoli ausnützen

Die Bullen rechnen sich Chancen aus, hat Italiens Vizemeister doch in der Meisterschaft mit einer Krise zu kämpfen. Seit dem 3:2 in Salzburg hat Napoli drei Ligaspiele in Folge nicht gewonnen. Am Wochenende setzte es ein 1:2 bei der AS Roma, nach dem auch die Arbeit von Startrainer Carlo Ancelotti infrage gestellt wurde. Die Neapolitaner sind auf Tabellenplatz sieben abgerutscht. Das Schreckgespenst, für nächste Saison die Champions League zu verpassen, wird an die Wand gemalt.

SSC Napoli gegen Red Bull Salzburg live im Fernsehen

Das Champions League-Match SSC Napoli gegen SSC Neapel wird heute Abend nicht im Free-TV gezeigt. Wer das Match live sehen will, muss Stream von DAZN nutzen (siehe Napoli gegen RB Salzburg im Live Stream). Hier ist das Match ab dem Anpfiff um 21 Uhr zu sehen.

Die Spiele der Champions League-Runde sind auf Sky auf den Sendern Sky Sport Austria 2 und Sky Sport 1 auch in der Original Sky Konferenz zu sehen.

RB Salzburg gegen Napoli im Live-Stream

Mit der heurigen Champions League-Saison hat sich auch der Streaminganbieter DAZN die Rechte an Live-Spielen gesichert. Das Match zwischen Napoli und Salzburg ist dort in voller Länge zu sehen - egal ob auf dem Fernseher, am Tablet oder am Handy.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das Spiel zwischen RB Salzburg und Napoli online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.

Das Champions League-Match Napoli gegen Salzburg im Ticker